Мишустин: Кабмин продолжит обеспечивать участников СВО снаряжением и льготами

Российские власти продолжат обеспечивать участников СВО необходимой техникой и снаряжением. Об этом сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, исполняющий обязанности главы правительства Михаил Мишустин.

"Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", — сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы.

Кроме того, он подчеркнул, что забота о российских военных, их близких находится сейчас в центре внимания правительства, добавив, что так будет и дальше.