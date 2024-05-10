Мишустин: Кабмин продолжит обеспечивать участников СВО снаряжением и льготами
Правительство продолжат обеспечивать бойцов СВО снаряжением и льготами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российские власти продолжат обеспечивать участников СВО необходимой техникой и снаряжением. Об этом сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, исполняющий обязанности главы правительства Михаил Мишустин.
"Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", — сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы.
Кроме того, он подчеркнул, что забота о российских военных, их близких находится сейчас в центре внимания правительства, добавив, что так будет и дальше.
Ранее Life.ru писал, что за полтора года в России было принято более 100 законов для поддержки бойцов СВО. В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроекты о переходе права на получение земельных участков членам семей погибших, о праве на повышенную пенсию для кавалеров ордена Святого Георгия, а также о беззаявительном порядке предоставления ежемесячных выплат ветеранам боевых действий.