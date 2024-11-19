Бойцам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей

Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий списать задолженности по просроченным кредитам до 10 миллионов рублей тем военнослужащим, которые отправятся на контрактную службу в зону СВО с 1 декабря 2024 года. Послабления распространяются и на жён солдат ВС РФ.

Поправки касаются закона «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей». При этом срок службы военного должен превышать как минимум один год. Кроме того, просрочка по кредиту должна подтверждаться судебным актом о взыскании долга и исполнительным листом.