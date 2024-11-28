В ГД объяснили, что даст участникам и ветеранам СВО новый закон о расширении жилищных и соцгарантий

27 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, расширяющий социальные и жилищные гарантии участников и ветеранов СВО. О каких именно гарантиях идёт речь и чем полезен новый закон, объяснил в разговоре с Life.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий пояснил, что изначально законопроект был направлен на включение участников СВО в перечень граждан, имеющих право вступать в жилищно-строительные кооперативы для обеспечения жильём, однако после доработки комитетом его содержание существенно расширили, чтобы охватить более широкий спектр социальных гарантий для ветеранов и участников СВО.

«Изменили название законопроекта: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это хорошо отражает его нынешний расширенный охват, потому что теперь он включает изменения не только в земельное законодательство, но и, например, в Федеральный закон «О ветеранах». В частности, внесены изменения в подпункт 7 пункта 1 статьи 16 этого закона, устанавливающие приоритет для ветеранов боевых действий при формировании списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов», — сказал депутат.

По словам собеседника Life.ru, это означает, что ветераны получат преимущественное право на участие в программах жилищного строительства, что существенно улучшит их возможности по обеспечению жильём.

Кроме того, были уточнены критерии и порядок признания граждан участниками СВО. Теперь категории этих граждан будут определяться правительством, что позволит точнее и оперативнее реагировать на изменения в социально-политической обстановке и учитывать всех, кто внёс вклад в обеспечение безопасности страны. Также введён порядок получения документов, подтверждающих участие в СВО, что упрощает процедуру для граждан и обеспечивает прозрачность процесса. Это особенно важно для своевременного предоставления льгот и гарантий, подчеркнул глава комитета.

Помимо того, в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» внесены изменения, предусматривающие включение участников СВО в число лиц, имеющих право на вступление в жилищно-строительные кооперативы, создаваемые с участием государства. Установлены и дополнительные механизмы, упрощающие для них процесс получения жилья. В частности, определены условия и порядок, по которым участники СВО могут подтвердить своё право на льготы. Это делает процесс доступнее и прозрачнее.

В заключение председатель комитета ГД подчеркнул, что принятый в доработанном виде закон стал более комплексным и направленным на существенное усиление социальной поддержки ветеранов и участников СВО. Он не только расширяет категории граждан, имеющих право на жилищную поддержку, но и устанавливает чёткие механизмы реализации этих прав. Принятые изменения в законодательство свидетельствуют о стремлении государства обеспечить достойные условия жизни для тех, кто внёс значительный вклад в защиту и безопасность страны, признавая их заслуги и предоставляя им необходимые социальные гарантии, подчеркнул Сергей Гаврилов.