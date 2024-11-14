Песков: Путин считает справедливым усиление мер поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин считает, что усиление мер поддержки участников спецоперации — это правильный и справедливый подход. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.
«Президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым», — сообщил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин подчеркнул важность контроля за соблюдением прав участников СВО и их семей. Кроме того, российский лидер также увеличил выплату военнослужащим, получившись инвалидность. По словам Пескова, глава государства любит проводить длительные беседы с российскими солдатами без камер.
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