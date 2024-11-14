Путин до 4 млн руб. увеличил выплату участникам СВО, получившим инвалидность
Размер разовой выплаты участникам специальной военной операции, которые получили ранение или травму, повлёкшую инвалидность. Как распорядился российский лидер Владимир Путин, теперь наши парни могут рассчитывать на выплаты до четырёх миллионов рублей. Об этом следует из указа, который принял президент.
«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении главы государства.
Теперь бойцам, которые были ранены и в последующем получили инвалидность, выплатят средства в размере четырёх миллионов рублей. Если же солдат был ранен с последующими осложнениями «в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу настоящего Указа», то выплату производит Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Ранее стало известно, что российский кабмин утвердил размер единовременных выплат при получении боевых травм и увечий на СВО. Сумма будет зависеть от тяжести ранений. Например, военным, получившим тяжёлые увечья, выплатят три миллиона рублей, лёгкие ранения — один миллион рублей, а в случае иных лёгких травм — сто тысяч рублей.
Life.ru