Правительство утвердило размеры единовременных выплат за боевые ранения на СВО

Российский кабмин установил размеры единовременных выплат при получении боевых травм и увечий на спецоперации, денежные суммы будут зависеть от тяжести полученных ранений. Соответствующее постановление принято Правительством РФ.

«Утвердить прилагаемые размеры единовременной выплаты лицу, которому в соответствии с указом Президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии)», – гласит документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Согласно постановлению, российские военные с тяжёлыми увечьями получат по три миллиона рублей, за лёгкие ранения устанавливается единовременная выплата в 1 миллион рублей, за иные травмы — 100 тысяч рублей. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования – с 13 ноября.