Правительство утвердило размеры единовременных выплат за боевые ранения на СВО
Российский кабмин установил размеры единовременных выплат при получении боевых травм и увечий на спецоперации, денежные суммы будут зависеть от тяжести полученных ранений. Соответствующее постановление принято Правительством РФ.
«Утвердить прилагаемые размеры единовременной выплаты лицу, которому в соответствии с указом Президента РФ установлена единовременная выплата при получении увечья (ранения, травмы, контузии), в зависимости от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии)», – гласит документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Согласно постановлению, российские военные с тяжёлыми увечьями получат по три миллиона рублей, за лёгкие ранения устанавливается единовременная выплата в 1 миллион рублей, за иные травмы — 100 тысяч рублей. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования – с 13 ноября.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что жёны солдат ВС РФ, отдавших жизнь на полях спецоперации, просят не приравнивать выплаты на детей за потерю отцов к доходам семьи, чтобы не терять единые пособия.
ТАСС / Александр Река