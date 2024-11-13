Львова-Белова дала вдовам героев СВО важное обещание по выплатам за потерю отца

Жёны солдат ВС РФ, отдавших жизнь на полях спецоперации, просят не приравнивать выплаты на детей за потерю отцов к доходам семьи, чтобы не терять единые пособия. Об этом сообщила в ходе пленарного заседания форума в Новосибирске уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, пообещав проработать этот вопрос.

Во время Всероссийского форума по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» Львова-Белова заявила, что институт уполномоченного по правам ребёнка особенно внимательно рассматривает тему поддержки семей участников спецоперации.

«Мы встречаемся с мамами, с жёнами (бойцов СВО) и собираем те предложения, которые касаются изменения законодательства. Две женщины, у которых погибли мужья на СВО, попросили проработать возможность исключения выплаты за погибшего отца из дохода семьи, потому что в противном случае они теряют единые пособия. Обязательно с этим поработаем», — отметила омбудсмен.