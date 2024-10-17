Shaman выпустил клип на песню, исполненную в дуэте с мальчиком, лишившимся отца на СВО

Певец Shaman (Ярослав Дронов) представил клип на свою песню «Отец». Её он исполняет вместе с 11-летним мальчиком Егором Бахаревым из Барнаула. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале исполнителя.

Shaman — отец. Видео © VK / SHAMAN

Артист отметил, что Егор, несмотря на юный возраст, уже стал старшим мужчиной в семье. Зимой мальчик потерял отца, отправившегося на спецоперацию.

«Виктор Бахарев погиб от ран, полученных в бою», — написал артист, посвятив совместную песню всем бойцам, которые прямо сейчас стоят на защите России.