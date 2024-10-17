Shaman выпустил клип на песню, исполненную в дуэте с мальчиком, лишившимся отца на СВО
Shaman представил клип на песню «Отец» и посвятил её участникам СВО
Shaman и Егор Бахарев. Обложка © YouTube / SHAMAN ЛЮБОВЬ
Певец Shaman (Ярослав Дронов) представил клип на свою песню «Отец». Её он исполняет вместе с 11-летним мальчиком Егором Бахаревым из Барнаула. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале исполнителя.
Shaman — отец. Видео © VK / SHAMAN
Артист отметил, что Егор, несмотря на юный возраст, уже стал старшим мужчиной в семье. Зимой мальчик потерял отца, отправившегося на спецоперацию.
«Виктор Бахарев погиб от ран, полученных в бою», — написал артист, посвятив совместную песню всем бойцам, которые прямо сейчас стоят на защите России.
Певец признался, что трагическая история семьи Егора тронула его до глубины души. Именно это сподвигло его на написание песни. Композиция посвящена всем солдатам, принимающим участие в боевых действиях.
А ранее Life.ru сообщал, что Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом он сможет выпускать и продавать алкогольные напитки, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. Известный священник Павел Островский, в свою очередь, посчитал, что этими словами себя идентифицирует любой русский человек, потому их нельзя запатентовать и запретить использовать. После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение.