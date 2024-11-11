Минобрнауки: В вузах России обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей

Более 31 тысячи участников спецоперации (СВО) и их детей учатся в вузах России. Такое заявление сделал заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский на круглом столе на тему «Новой элите страны — высшее образование!» фракции «Справедливая России — За правду» (СРЗП).

«Сегодня в наших университетах уже обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей. Особые права по программам бакалавриата и специалитета предусмотрены федеральным законом об образовании РФ», — указал Могилевский.

Замглавы Минобрнауки напомнил, что для льготных категорий поступающих предусмотрена отдельная квота, которая устанавливается в размере не менее 10% от общего объёма бюджетных мест. Так, например, в рамках отдельной квоты в вузы могут поступать участники СВО и их дети. По словам министра, в 2024 году 106 участников СВО были приняты на подготовительные отделения университетов за счёт средств из федерального бюджета.

Кроме того, вузы активно ведут работу по предоставлению разного рода мер поддержки. В частности, образовательные учреждения дают скидки на платное обучение, оказывают психологическую помощь, предоставляют общежития на льготных условиях и делают различные выплаты.

«Более 900 студентам, ранее принимавшим участие в СВО, вузами оказано содействие по переходу с платного на бюджетное обучение. Более 1 100 человек получили скидку на обучение на платных местах. Из них скидка в 100%, то есть, бесплатное обучение, предоставлено 264 студентам», — подытожил Могилевский.