Участники СВО смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях университетов. Соответствующий проект приказа разработало Министерство науки и высшего образования России. Документ опубликован на сайте правовой информации.

"Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети", — отметили в пресс-службе министерства.

Таким образом, бесплатно обучаться смогут те, кто имеет право на поступление на бюджетные места в пределах квоты: граждане, которые призваны на службу по мобилизации, а также добровольцы и их дети и другие категории военнослужащих. В ведомстве отметили, что данная мера поможет увеличить уровень подготовленности поступающих.