ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 августа 2023, 18:24

Минобрнауки разрешило участникам спецоперации переходить на бюджет в вузах

Минобрнауки России разрешило участникам специальной военной операции (СВО) переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах. Об этом говорится в приказе, который будет действовать до 31 августа 2024 года. Он размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"В порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное внести следующие изменения: дополнить абзацем: "детей лиц, принимающих или принимавших участие в спецоперации" дополнить пунктом шесть: "участники спецоперации", — сказано в документе.

Для перевода на бюджет необходимо подать заявление и не иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и просрочек по оплате обучения. Также в образовательное учреждение нужно предоставить документ, который подтвердит участие в СВО.

Добровольцам объяснили, как получить удостоверения ветерана боевых действий
Добровольцам объяснили, как получить удостоверения ветерана боевых действий

Ранее Лайф писал, что премьер Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее механизм перевода студентов, являющихся участниками СВО, на бесплатную форму обучения.

BannerImage

ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобрнауки РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar