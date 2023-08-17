Минобрнауки разрешило участникам спецоперации переходить на бюджет в вузах

Минобрнауки России разрешило участникам специальной военной операции (СВО) переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах. Об этом говорится в приказе, который будет действовать до 31 августа 2024 года. Он размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"В порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное внести следующие изменения: дополнить абзацем: "детей лиц, принимающих или принимавших участие в спецоперации" дополнить пунктом шесть: "участники спецоперации", — сказано в документе.

Для перевода на бюджет необходимо подать заявление и не иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и просрочек по оплате обучения. Также в образовательное учреждение нужно предоставить документ, который подтвердит участие в СВО.