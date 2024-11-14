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14 ноября, 10:51

В Кремле объяснили, почему у Трампа есть спецпосланник по Украине, а у Путина — нет

Песков пояснил, что Путин лично, без посланников, занимается вопросами Украины

Президент России Владимир Путин непосредственно сам занимается вопросами, связанными с Украиной, и в Кремле нет специальных посланников для этой темы. Об этом сообщил журналистам 14 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это направление курирует Путин лично, естественно. Идет специальная военная операция, он является Верховным главнокомандующим», — пояснил представитель Кремля.

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А вот в США такой человек, видимо, скоро появится. Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп вскоре назначит специального посланника по Украине для ведения переговоров о завершении конфликта. Вот только работать придётся без оклада — услуги такого посланника будут бесплатными.

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Life.ru

Марина Фещенко
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