Путин отметил важность контроля за соблюдением прав участников СВО и их семей

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравительным словом к Совету по развитию гражданского общества и правам человека, которому исполнилось 20 лет. Глава государства обратил внимание на важность деятельности структуры в направлении обеспечения прав участников СВО.

«В центре вашей работы — человек, его повседневные заботы, нужды, чаяния. И главное, помощь в решении проблем, с которыми в совет обращаются тысячи людей. Такая концентрация усилий на социальных вопросах, на отстаивании прав и законных интересов человека в этой сфере — одно из ключевых направлений деятельности совета», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Там подчёркивается, что особую значимость приобрела работа Совета в сфере контроля за соблюдением прав военнослужащих в зоне СВО и членов их семей. Президент отметил, что сегодня орган пользуется большим уважением в стране и доказывает свою состоятельность конкретными делами. Путин похвалил членов Совета за умение принимать точные решения, на которые потом опираются власти разных уровней.