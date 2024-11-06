Путин отметил важность контроля за соблюдением прав участников СВО и их семей
Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравительным словом к Совету по развитию гражданского общества и правам человека, которому исполнилось 20 лет. Глава государства обратил внимание на важность деятельности структуры в направлении обеспечения прав участников СВО.
«В центре вашей работы — человек, его повседневные заботы, нужды, чаяния. И главное, помощь в решении проблем, с которыми в совет обращаются тысячи людей. Такая концентрация усилий на социальных вопросах, на отстаивании прав и законных интересов человека в этой сфере — одно из ключевых направлений деятельности совета», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.
Там подчёркивается, что особую значимость приобрела работа Совета в сфере контроля за соблюдением прав военнослужащих в зоне СВО и членов их семей. Президент отметил, что сегодня орган пользуется большим уважением в стране и доказывает свою состоятельность конкретными делами. Путин похвалил членов Совета за умение принимать точные решения, на которые потом опираются власти разных уровней.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов обсудил со статс-секретарём — заместителем министра обороны, главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой социальную поддержку участников спецоперации.
Life.ru