Российский регион увеличил выплату за отправку на СВО до 5,5 млн

В Нижегородской области увеличили единовременную выплату за отправку на специальную военную операцию (СВО) до 3 миллионов рублей. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава российского региона Глеб Никитин.

«Годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства. С первых дней его работы бизнес активно включился, компании уже начали вносить свой вклад в Победу», — поделился Никитин.

Также были внесены изменения в правила предоставления земельных участков участникам СВО: для бойцов выдача сертификатов на 10 соток земли началась уже с 5 ноября.