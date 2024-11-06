Российский регион увеличил выплату за отправку на СВО до 5,5 млн
В Нижегородской области увеличили выплату за отправку на СВО до 3 млн рублей
В Нижегородской области увеличили единовременную выплату за отправку на специальную военную операцию (СВО) до 3 миллионов рублей. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава российского региона Глеб Никитин.
«Годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства. С первых дней его работы бизнес активно включился, компании уже начали вносить свой вклад в Победу», — поделился Никитин.
Также были внесены изменения в правила предоставления земельных участков участникам СВО: для бойцов выдача сертификатов на 10 соток земли началась уже с 5 ноября.
Тем временем глава Минобороны России дал поручение разработать нормативы для поддержки раненых бойцов СВО. Глава фонда «Защитники Отечества» Цивилёва отметила, что нынешние формы компенсации не учитывают индивидуальные обстоятельства и серьёзность полученных участником СВО ранений. В связи с этим она предложила рассмотреть инициативу, согласно которой будет проработан индивидуальный подход к выплатам.