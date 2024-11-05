Белоусов дал поручение разработать нормативы для поддержки раненых бойцов СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обсудил со статс-секретарём — заместителем министра обороны Анной Цивилёвой социальную поддержку участников спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

Белоусов проводит совещание с Цивилёвой по вопросам соцподдержки участников СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе рабочего совещания Белоусов заслушал доклад Цивилёвой по вопросам соцподдержки военнослужащих в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Министр обороны назвал это направление очень важным.

«Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь имени А.А. Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения. Пожалуйста, хотел бы выслушать ваши предложения по выполнению поручения президента», — сказал Белоусов, открывая совещание, подчеркнув, что это вопрос справедливости.

Цивилёва отметила, что нынешние формы компенсации не учитывают индивидуальные обстоятельства и серьёзность полученных участником СВО ранений. В связи с этим она предложила рассмотреть инициативу, согласно которой будет проработан индивидуальный подход к выплатам. При этом будет учитываться тяжесть ранения. Цивилёва добавила, что сегодня «финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека». В результате возникает ощущение искажённости среди тех, кто понёс тяжелые физические и эмоциональные травмы. Как подчеркнула замминистра, соответствующее предложение поддержали и военные врачи, и участники боевых действий. Белоусов дал поручение в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативно-правовые акты для реализации взвешенного подхода к выплатам бойцам по ранению.