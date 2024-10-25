Минобороны сообщило о создании бойцами спецоперации «Войскового братства «СВОи»

В Центральном доме российской Армии (ЦДРА) в Москве провели учредительное собрание общественного движения участников спецоперации «Войсковое братство «СВОи». Его организовали военнослужащие ВС РФ, сообщили в Минобороны России.

Цивилёва и Горемыкин на собрании. Фото © Telegram / Минобороны России

Среди инициаторов движения также есть военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации, руководители ветеранских объединений видов и родов войск ВС РФ, а также Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых сил, которую представил председатель совета организации генерал армии Виктор Ермаков.

Среди задач движения выделили оказание содействия и поддержки участникам организации в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской и социальной реабилитации, развитии социальной активности членов «Братства». Кроме того, оно будет заниматься вопросами увековечения памяти погибших при защите Отечества.

В собрании участвовала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Она утверждает, что её организация будет сотрудничать с новым движением.

«Ваш опыт работы в ветеранских и общественных организациях для нас будет необходим. Усиливая наше взаимодействие, мы сможем сделать очень многое для тех, кто будет возвращаться из зоны СВО, и для тех ветеранов, кто защищал интересы нашего государства в предыдущие локальные войны и конфликты», — отметила она.

Участники собрания во время мероприятия также связались с солдатами в зоне СВО и военнослужащими в госпиталях Минобороны, которые поделились своим видением на то, как должна быть устроена работа «Братства». Заместители главы военного ведомства также провели награждение участников спецоперации, представив их к государственным наградам, и ветеранов воинской службы, внёсших весомый вклад в поддержку бойцов СВО. Они были награждены ведомственными медалями «За помощь и милосердие».

«Важно, что идея создания движения, исходящая от самих участников специальной военной операции, имеет целью объединить современных защитников Отечества и членов их семей для оказания им всесторонней поддержки, вовлечения в военно-патриотическое воспитание молодёжи, сохранения и приумножения славных боевых традиций Вооружённых сил», — подчеркнул генерал-полковник Виктор Горемыкин.