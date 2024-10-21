«Держись, Серёга!» Бойцы СВО пишут на снарядах слова поддержки задержанному в Петербурге «меценату»

Российские артиллеристы на снарядах пишут фразы со словами поддержки предпринимателя Сергея Иванова, которого задержали в Санкт-Петебурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сергей Иванов на американском сайте. Скриншот © Secretservice.gov

«Александр Иванович, помоги!», «[Нечего] скрывать! Тайный меценат Серёга Иванов — мы в тебя верим! Держись!!!», пишут российские солдаты на снарядах.

Некоторые из таких надписей содержат просьбы о помощи, адресованные главе СК РФ Александру Бастрыкину. Авторы сообщают, что речь идёт о некоем бизнесмене из Петербурга, который был арестован по делу о преступном криптосообществе в начале октября. Тогда в столицу доставили более 50 человек из организации, во главе которой стоял как раз «тайный меценат».

Адвокат бизнесмена Николай Нестеров подтвердил, что его клиент действительно жертвовал немалые суммы денег на поддержку одной из бригад ВС РФ. Авторы указали, что речь идёт о «сотнях миллионов рублей».