Тюменский бизнесмен «заработал» 200 млн, поставляя военные товары по завышенным ценам В Тюмени задержан бизнесмен Роженцев за махинации с поставками снаряжения на СВО 20 сентября, 19:34 Полиция задержала бизнесмена в Тюмени. Обложка © Life.ru

В Тюмени полиция задержала бизнесмена, сына экс-депутата гордумы Валерия Роженцева Сергея. Его подозревают в поставках военного снаряжения в зону СВО по завышенным ценам. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.

«Ему вменяют 159-ю статью УК РФ. Сумма хищения составляет около 200 миллионов рублей», — поделился собеседник издания.

Помимо Роженцева фигурантами дела стали ещё 14 человек. Все они также были задержаны, десятерых позже отпустили под подписку о невыезде. Пятеро, в том числе сам бизнесмен, отправлены в СИЗО. Роженцев возглавляет несколько фирм, занимающихся рекламой, программным обеспечением и производством полуфабрикатов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Бизнесмен подозревается в хищении у Минобороны РФ более 7,2 миллиона рублей.

Авторы Татьяна Миссуми