Путин: Россия будет делать всё для поддержки участников СВО

Россия будет делать всё для поддержки участников специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени». Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Безусловно, хочу вас заверить: будем делать всё для того, чтобы вас поддержать», — заявил глава государства на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени».

Путин выразил уверенность в благополучном будущем и у тех ветеранов СВО, «у кого раньше жизнь складывалась по-разному».

«То, что вы прошли через горнило таких серьёзных, тяжёлых испытаний, и то, что вы оказались не где-то на обочине, а именно здесь, в этих прекрасных залах, мне кажется, у некоторых и новая жизнь настанет, несмотря на всё самое тяжкое, что с вами произошло, в том числе и тяжёлые травмы», — отметил глава государства.