Цивилёва вручила награды «Отец Героя» и премию «Окопная свеча» в Москве

В Москве в Историко-культурном и просветительском центре Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата» прошла церемония вручения награды общественного признания «Отец солдата» и национальной премии «Окопная свеча». Отцы участников спецоперации (СВО) и волонтёры, помогающие российским героям, получили заветные награды из рук статс-секретаря — заместителя главы Минобороны РФ, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой.

Участники премии «Окопная свеча» в Соборной палате. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

«Мы часто встречаемся с героями и их отцами. Вручение награды общественного признания — это символ нашей гордости за их подвиги и поддержку. Спасибо отцам-героям за воспитание достойных сыновей, которые стали опорой для нашей страны», — пояснила Цивилёва.

Анна Цивилёва вручила награды отцам участников СВО и волонтёрам в Соборной палате. Фото © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

​Также глава фонда вручила грамоту и подарки семье Подустовых из Хабаровского края. Герой спецоперации по имени Игорь во время посещения одного из госпиталей попросил отметить родителей благодарностью за его воспитание от имени главы Минобороны. Андрей Белоусов откликнулся и передал тёплые слова родителям военнослужащего. Игорь является потомственным военным, его отец — майор ВС РФ в отставке.

Кроме того, премия «Окопная свеча» была присуждена труженикам тыла, которые собирают гуманитарные грузы, льют окопные свечи, шьют одежду, а также снимают фильмы о героях спецоперации.