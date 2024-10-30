Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами кабмина, поручил проработать вопрос с трудоустройством участников спецоперации (СВО), получивших инвалидность. Как подчеркнул глава государства, тех социальных мер, которые существуют сегодня, к сожалению, недостаточно — здесь «нужен индивидуальный подход».

Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я не так давно встречался с ребятами, участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, среди них были и инвалиды-колясочники. На мой взгляд, [есть] очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то даже не может трудоустроиться», — сказал президент.

В связи с этим глава государства попросил вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяну Голикову совместно с Минобороны подготовить перечень необходимых поручений. Путин также отметил работу фонда «Защитники Отечества» и заявил о необходимости, чтобы в регионах работали «как следует».