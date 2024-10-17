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17 октября, 16:35

«План выполнен на 78%»: Медведев высказался о темпах набора контрактников в ВС РФ

Медведев: Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78%

Годовой план комплектования ВС России контрактниками выполнен на 78%. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, темпы выполнения плана «в общем и целом достаточно приличные».

Медведев на совещании по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками. Видео © Telegram / SoVetBeZ

«По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. <...> Самое главное, чтобы не было провалов и каких-либо иных проблем», — подчеркнул Медведев на совещании по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация выглядит гораздо лучше. Системных нарушений в учёте военнослужащих не наблюдается.

Напомним, летом президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Также глава государства призвал регионы ввести собственные подобные выплаты. Руководство субъектов последовало этому призыву.

Контрактникам в Москве выплатят от 5,2 млн за первый год службы
Контрактникам в Москве выплатят от 5,2 млн за первый год службы
Обложка ©

ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Наталья Демьянова
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