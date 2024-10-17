«План выполнен на 78%»: Медведев высказался о темпах набора контрактников в ВС РФ

Годовой план комплектования ВС России контрактниками выполнен на 78%. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, темпы выполнения плана «в общем и целом достаточно приличные».

Медведев на совещании по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками. Видео © Telegram / SoVetBeZ

«По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. <...> Самое главное, чтобы не было провалов и каких-либо иных проблем», — подчеркнул Медведев на совещании по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация выглядит гораздо лучше. Системных нарушений в учёте военнослужащих не наблюдается.