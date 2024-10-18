Кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций контрактникам и мобилизованным в РФ
Здание Правительства России в Москве. Обложка © Life.ru
В Правительстве РФ согласовали условия выплаты ежемесячных компенсаций контрактным и мобилизованным военнослужащим в зоне спецоперации. Новые правила опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
Документ состоит из двух частей — для мобилизованных и контрактников. Выплаты будут составлять 100% от пенсии за выслугу лет, которую военный получал на момент подачи обращения. Также будет учитываться время пребывания солдата на СВО. Бойцам следует обратиться с рапортом к командиру для получения средств.
Недавно Life.ru выяснил у экономиста Людмилы Ивановой-Швец, кого могут лишить пенсии по старости. Оказалось, что граждане, у которых трудовой стаж менее пятнадцати лет могут получить отказ в выплатах.