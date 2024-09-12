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12 сентября, 16:26

Цивилёва рассказала, с какими проблемами чаще всего сталкиваются ветераны СВО и семьи погибших

Цивилёва: Большинство обращений в фонд «Защитники Отечества» касаются соцвыплат

Заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва рассказала Life.ru, с какими проблемами чаще всего сталкиваются военные и семьи погибших героев, а также как решаются соответствующие вопросы. Как подчеркнула замглавы МО, подопечными организации являются все ветераны боевых действий.

Цивилёва рассказывает о работе фонда «Защитники Отечества». Видео © Life.ru

«У нас на первом месте — вопросы, связанные с соцвыплатами, налаживанием взаимодействия с воинскими частями по получению справок, документов, на основании которых мы имеем возможность осуществлять выплаты. Причём, если региональные власти оперативно это делают, то федеральные выплаты подвязаны под подтверждение статуса. И вот наша задача сейчас максимально оперативно выстроить систему для того, чтобы военнослужащие, которые увольняются в запас, получали удостоверение ветерана боевых действий и справку участника спецоперации», — отметила Цивилёва.

Для ускорения работы, по словам замглавы МО, недавно в Москве открылся военно-социальный центр, который занимается уже непосредственно военнослужащими и их семьями, а также военными пенсионерами. Кроме того, сейчас запускается платформа для выдачи справок в режиме онлайн через «Госуслуги» или МФЦ.

Что касается выплат в случае гибели военнослужащего, то, по словам Цивилёвой, каждый случай решается в индивидуальном порядке. Для этого в фонде работают не только юристы, но и адвокаты, нотариусы. Со своей стороны они делают всё, чтобы вопросы решались в сторону семьи военного, добавила замминистра.

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Ранее Life.ru сообщал, что Анна Цивилёва встретилась с ветеранами СВО в самарском филиале фонда «Защитники Отечества». Она рассказала, что за год и два месяца работы организация приняла порядка 18 тысяч запросов на оказание помощи, из которых 90% решили.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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