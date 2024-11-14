«Долго и по-человечески»: Песков раскрыл детали встреч Путина с бойцами СВО в формате «без камер»

Президент России Владимир Путин часто проводит встречи с участниками специальной военной операции, включая раненых бойцов, и уделяет много времени личному общению с ними в неформальной обстановке, без камер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«После официальной части таких встреч, уже в режиме без камер, президент всегда долго и по-человечески с ними разговаривает и имеет таким образом всю полноту информации», — сказал представитель Кремля.