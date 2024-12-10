«Домики добра» открылись в Москве для сбора помощи участникам СВО

В рамках проекта «Зима в Москве» горожане и гости столицы могут поддержать участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых территорий, поделившись подарками и предметами первой необходимости. На официальном сайте мэрии Москвы сообщается, что специальные пункты сбора — «Домики добра» — открыты более чем на 30 площадках по всему городу и будут работать до 28 февраля.

«Домики добра» в Москве — это пункты сбора гуманитарной помощи в рамках проекта «Зима в Москве». Рабочие часы варьируются: в будни точки открыты с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Посетители могут принести термобелье, носки, варежки, перчатки, стельки и мужские средства личной гигиены для участников СВО. Для детей, проживающих на новых территориях, принимаются игрушки, книжки, настольные игры, кондитерские изделия и школьные принадлежности.

Особое внимание уделено помощи животным: в «Домиках добра» также принимаются зоотовары, включая сухой и влажный корм, наполнители для кошачьих туалетов, средства для дезинфекции, моющие средства, впитывающие пелёнки, капли от клещей и другие сопутствующие товары.

Поддержать детей и боевой дух бойцов можно не только подарками, но и добрыми словами. В «Домиках добра» получится подписать открытки или записать видеообращения с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, которые волонтёры передадут адресатам.

Проект «Зима в Москве» предлагает не только возможность проявить заботу, но и окунуться в атмосферу зимних традиций. С 1 декабря по 28 февраля москвичей и туристов ждут более тысячи площадок с мероприятиями на свежем воздухе и в учреждениях культуры.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдёт с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, станет центральным событием сезона. Гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, ледовые катки и спектакли.