На Патриарших прудах в Москве исчезла новогодняя ёлка

В Москве на Патриарших прудах неожиданно исчезла недавно установленная новогодняя ёлка. Демонтаж произошёл утром 9 декабря, сообщает канал «Патриаршие». Представители коммунальных служб пояснили, что на место убранного дерева вскоре установят новую, «более достойную» новогоднюю красавицу, которая, как ожидается, станет украшением района.

В этом году россиян ждёт разнообразие праздничных ёлок: от традиционных до самых необычных. Каждое из этих деревьев по-своему уникально и привносит в атмосферу города особое праздничное настроение. Так, в Кирове местные жители уже наслаждаются видом необычно оформленной ёлки, украшенной гигантскими пельменями ручной работы. Эти оригинальные украшения, выполненные из текстиля, но выглядящие как настоящие, стали воплощением идеи одной из жительниц города. Она стремилась создать «гастрономическое и аппетитное» праздничное дерево, и, судя по отзывам, её задумка пришлась по душе многим.

Кроме того, стало известно, что главная новогодняя ёлка России вскоре прибудет в Кремль. Это впечатляющее 90-летнее дерево высотой 30 метров будет доставлено из деревни Знаменка Московской области. С обхватом ствола в 60 сантиметров, эта новогодняя красавица станет центральным украшением праздничных торжеств в столице. Старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину за то, что он нашёл главную новогоднюю ёлку страны, вручили новую машину.