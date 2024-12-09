Питомцы против ёлок: Названы опасные для собак и кошек новогодние украшения

Россияне уже начали украшать квартиры к Новому году, однако владельцев кошек и собак ждёт праздничный квест: как сделать так, чтобы ёлка, игрушки и гирлянды не навредили любопытным питомцам. Советы для них дала ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

В интервью радио Sputnik специалист обратила внимание, что животные, особенно котята и щенки, могут заинтересоваться блестящими игрушками. К опасным элементам относятся и сами ёлки, поэтому их нужно прочно закреплять, чтобы питомец не опрокинул. Зафиксировать необходимо и мишуру, потому что хвостатые могут её съесть.

«Мишура в желудках принимает форму кома, это уже инородное тело, требующее хирургического вмешательства, поэтому это очень опасная вещь, и вообще от дождиков лучше отказаться», — предупредила ветеринар.

Сиротина предложила владельцам кошек и собак использовать не шуршащие и не блестящие бумажные украшения и небьющиеся игрушки. Также она посоветовала обрабатывать ёлки так называемыми отпугивающими спреями.