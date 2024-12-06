Как украсить дом к Новому году: советы дизайнера

В преддверии Нового 2025 года, символом которого станет деревянная зелёная змея, дизайнеры интерьеров делятся идеями по праздничному оформлению жилья. Об этом сообщает портал Pravda.ru.

Основной акцент в этом сезоне делается на зелёный, который прекрасно сочетается с золотыми и серебряными оттенками. Эти цвета будут особенно актуальны в интерьере, отмечает дизайнер интерьеров Ангелина Сафронова.

Сафронова предлагает использовать еловые ветки не только в традиционных венках, но и в других композициях — например, вместо цветов в вазах или кашпо. Это придаст помещению свежий и праздничный вид. Для обладателей небольших квартир дизайнер рекомендует гирлянды и подвесные конструкции, которые помогут визуально расширить пространство.

Композиции из еловых веток можно разместить на стенах, дверях или в проемах, а также задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы. Анималистичные принты с изображением змей, символизирующих наступающий год, также могут стать стильным элементом декора. Их можно использовать не только в одежде, но и в интерьере, добавляя оригинальности и символичности оформлению.

По данным исследований медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Ремонт со СберУслугами», 82% россиян украшают свои дома к Новому году, и для 47% это стало ежегодной традицией. Однако 26% респондентов предпочитают минималистичный подход, используя минимум украшений и гирлянд.

Чтобы украсить дом к празднику, дизайнеры советуют заранее позаботиться об установке розеток для гирлянд в нужных местах. Это облегчит процесс декорирования и позволит избежать лишних хлопот в последний момент. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать уютную и праздничную атмосферу в вашем доме, которая будет радовать вас и ваших близких в новогодние праздники.