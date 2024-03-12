7 способов сделать ваш дом уютнее, не потеряв на ремонте ни единой копейки

Кто сказал, что для того, чтобы превратить свой дом в уютное убежище, необходимы большие затраты? Откройте для себя семь простых и совершенно бесплатных способов, которые мгновенно добавят тепла и комфорта в ваш интерьер. Создайте идеальное пространство для жизни, не тратя ни копейки!

1. Перестановка мебели

Как правильно делать перестановку в квартире, чтобы обновить интерьер? Фото © Unsplash / Phillip Goldsberry

Начнём с самого очевидного, но эффективного метода. Изменение расстановки мебели способно творить чудеса. Экспериментируйте с зонированием, пробуйте новые комбинации. Иногда достаточно переставить диван или стол, чтобы пространство заиграло по-новому.

2. Разгром и организация пространства

Избавьтесь от всего лишнего. Порядок в доме не только освободит пространство, но и улучшит ваше настроение. Используйте коробки, корзины для хранения мелочей. Таким образом каждая вещь найдёт своё место, а дом станет аккуратнее.

3. Самодельный декор

Лучший способ обновить интерьер в квартире, не потратив и рубля, — сделать декор самостоятельно. Фото © Unsplash / Pickawood

Создайте уют, используя подручные материалы для декора. Старые рамы могут стать оригинальными полками, а ненужные банки — стильными вазами для цветов. Такие вещи добавят дому индивидуальности и тепла.

4. Изменение освещения

Игра света способна творить чудеса. Расставьте светильники так, чтобы они создавали уютный полумрак или, наоборот, делали пространство более открытым и воздушным. Используйте разноцветные лампочки для создания особой атмосферы.

5. Домашние растения

Почему так важно держать в доме растения? Фото © Unsplash / Prudence Earl

Зелёные растения не только очищают воздух, но и делают пространство более живым и уютным. Но не нужно покупать дорогие экзотические цветы. Достаточно несколько простых, но красиво расставленных зеленушек, чтобы оживить интерьер.

6. Использование текстиля

Смените шторы, расстелите новые пледы на диванах, обновите наволочки на подушках. Даже если вы не можете позволить себе новый текстиль, попробуйте по-новому использовать то, что у вас есть. Иногда достаточно поменять местами шторы из разных комнат, чтобы взглянуть на интерьер по-новому.

7. Фотографии и картины на стенах

Как обновить квартиру без ремонта: 7 хитрых лайфхаков. Фото © Unsplash / Naomi Hébert

Ваши любимые фотографии и рисунки могут стать основой для создания уникального и уютного пространства. Создайте коллаж или галерею на стене. Это добавит личности и тепла в ваш дом.