От стресса до рака: Ветеринар рассказал, как понять, что любимый котик заболел

Проблемы с аппетитом у котов могут сигнализировать о наличии заболевания, однако не всегда это так. В частности, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что в Новый год владельцам стоит быть особенно внимательными, поскольку у пушистиков возрастает желание полакомиться гирляндами и мелкими ёлочными игрушками.

По его словам, если питомец плохо ест, то нельзя исключать кишечную непроходимость, панкреатит, отравление, а также проблемы с обменом веществ или стресс. Кроме того, важно контролировать походы животного в лоток. К примеру, частые мочеиспускания могут указывать на цистит, каменную болезнь, проблемы с почками и сахарный диабет.

«Или наоборот — ходит в туалет и никак не может помочиться. Это очень опасная ситуация. Мочеиспускание реже раза в день может привести к необратимым изменениям в почках», — сказал ветеринар в беседе с URA.ru.