От стресса до рака: Ветеринар рассказал, как понять, что любимый котик заболел
Ветеринар Шеляков: Резкая потеря веса у котов может указывать на онкологию
Проблемы с аппетитом у котов могут сигнализировать о наличии заболевания, однако не всегда это так. В частности, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отметил, что в Новый год владельцам стоит быть особенно внимательными, поскольку у пушистиков возрастает желание полакомиться гирляндами и мелкими ёлочными игрушками.
По его словам, если питомец плохо ест, то нельзя исключать кишечную непроходимость, панкреатит, отравление, а также проблемы с обменом веществ или стресс. Кроме того, важно контролировать походы животного в лоток. К примеру, частые мочеиспускания могут указывать на цистит, каменную болезнь, проблемы с почками и сахарный диабет.
«Или наоборот — ходит в туалет и никак не может помочиться. Это очень опасная ситуация. Мочеиспускание реже раза в день может привести к необратимым изменениям в почках», — сказал ветеринар в беседе с URA.ru.
Внешний вид кота тоже играет большую роль. Даже самый весёлый и игривый питомец может быть подвержен онкологии, на которую укажет резкое похудение. Проблемы с шерстью тоже являются симптомами болезненных состояний. Однако важно не заниматься самолечением животного, предупредил Шеляков. При подозрениях специалист рекомендовал обращаться к ветеринарам и хотя бы раз в год проходить комплексную проверку.
Ранее Life.ru выяснил, что домашние животные снижают риск инфаркта и удлиняют жизнь на 10 лет. Однако для больного диабетом жителя Ленобласти это правило не сработало — он умер от царапины кота.
Рixabay / vlaaitje