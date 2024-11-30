Даже черепашки! Домашние животные снижают риск инфаркта и удлиняют жизнь на 10 лет

30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных. Если вы забыли поздравить своих питомцев, то время ещё есть, а они ещё вряд ли сильно на вас обижены. Надо всё же постараться найти какой-то подарок, ведь зверёк, живущий вместе с вами, приносит куда больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Невролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что домашние животные способны излечивать некоторые заболевания.

По её словам, животные снижают уровень ежедневного стресса. Само их присутствие в доме благотворно влияет на психику. Врач привела статистику в интервью «Известиям», согласно которой обладатели домашних питомцев реже обращаются за медицинской помощью, а также живут дольше в среднем на 10 лет.

Общение с кошками, к примеру, снизит риск инфаркта миокарда и предотвратит гипертонический криз. Ваше артериальное давление также приходит в норму, когда вы гладите кота. Есть также версия, что мурчание укрепляет иммунитет не хуже ультразвуковой терапии.

Игры и прогулки с собакой наладят работу сердечно-сосудистой системы. Людям, у которых проблемы с самооценкой и общением с другими, будет полезно завести пёсика, поскольку они помогают обрести чувство независимости и даже справиться с одиночеством.

Пение домашних птиц снимает напряжение и успокаивает. Нервным людям также помогут наблюдения за безмятежными рыбами или черепахами. Для психики будет хорошо также завести грызуна. Само ощущение хрупкого зверька в руках расслабляет мускулатуру и способствует снижению агрессии и тревоги.