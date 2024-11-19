После людей. Какие животные создадут новую разумную цивилизацию на Земле Биолог оценил перспективы эволюции разных животных в условиях меняющейся окружающей среды и понял, кто из них достаточно умён и физически развит для освоения Земли после человечества. 19 ноября, 13:06 Названы животные, которые станут разумными после людей. Фото © Freepik

Скорее всего, в случае вымирания человечества новую разумную цивилизацию на Земле со временем создадут осьминоги, заявил профессор Оксфордского университета Тим Коулсон. Как пишет Daily Mail, биолог подчеркнул необыкновенные умственные способности этих животных, которые обусловлены очень развитой и своеобразно устроенной нервной системой.

Напомним, осьминоги широко известны своей так называемой децентрализованной нервной системой: их конечности не полностью зависят от команд из головного мозга. Именно поэтому отрубленная «нога» этого животного продолжает самостоятельно двигаться. Можно сказать, что в каждой из их восьми «ног» находится собственный «мозг». Наблюдения за головоногими показали, что их щупальца действуют не как послушные орудия головы, а как целая команда, которая получает задачу от лидера и сообща решает, как её выполнять.

Биологи не перестают удивляться находчивости, хитрости и сообразительности этих моллюсков. Эксперименты показали, что они умеют различать реальные и виртуальные объекты, решать головоломки и даже орудовать с помощью своих умных щупалец инструментами. Кроме того, осьминоги быстро адаптируются к меняющимся условиям и разрабатывают для себя успешные стратегии выживания.

Именно эти качества в сочетании с общей физической развитостью обеспечат им процветание в будущем, считает Тим Коулсон. По его мнению, в случае вымирания человечества это в любом случае произойдёт из-за невыносимых условий на суше, а значит, и другие приматы и вообще большинство млекопитающих вряд ли получат шанс эволюционировать. Осьминоги в этом смысле в выгодном положении благодаря тому, что живут в океане, говорит учёный. На сушу они вряд ли переберутся, считает он, а вот подводную цивилизацию когда-нибудь создать вполне могут.

Авторы Адель Романенкова