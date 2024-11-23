Россиянин умер от царапины кота

В Ленинградской области 55-летний житель Киришского района скончался после царапины, нанесённой его домашним котом. Как сообщает 78.ru, мужчина страдал сахарным диабетом.

Тот самый кот, от царапины которого умер житель Ленобласти. Фото © 78.ru

Тело обнаружили в СНТ «Оснички». Погибший проживал с котом и супругой, которая уехала в санаторий на лечение. Инцидент произошёл 22 ноября, когда мужчина решил вернуть домой сбежавшего кота. Найдя животное на улице, он принёс его обратно, но питомец неожиданно проявил агрессию и сильно поцарапал ногу хозяина, повредив сосуд.

Из-за сахарного диабета и проблем со свёртываемостью крови у мужчины началось сильное кровотечение, которое он не смог остановить самостоятельно. Пострадавший позвал соседа, который оказал первую помощь и вызвал скорую. Но мужчина потерял сознание из-за обильной кровопотери и скончался до приезда медиков. По факту случившегося полиция ведёт проверку.

«У Димы все ноги в венах были, они выпирают прям. <…> Кот дома, куда я его дену», — прокомментировала трагедию супруга погибшего.