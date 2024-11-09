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9 ноября, 19:28

В Казани собаки насмерть загрызли женщину

В Татарстане возбуждено дело после обнаружения тела женщины с укусами животных

В Татарстане возбуждено уголовное дело по трём статьям после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в посёлке Константиновка в Казани. По информации следственного управления СК РФ по республике, жительница из села Богородское отправилась утром на работу, но так и не дошла до места. Её истерзанное тело нашли прохожие.

Возбуждено дело по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы», — отметили в СК.

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Похожий случай недавно произошёл в Кимовске Тульской области. Там россиянка истекла кровью и умерла после нападения своры собак соседа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ValeriyPH

Анатолий Цейко
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