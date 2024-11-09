В Казани собаки насмерть загрызли женщину

В Татарстане возбуждено уголовное дело по трём статьям после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в посёлке Константиновка в Казани. По информации следственного управления СК РФ по республике, жительница из села Богородское отправилась утром на работу, но так и не дошла до места. Её истерзанное тело нашли прохожие.