Россиянка истекла кровью и умерла после нападения своры собак соседа в Кимовске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели жительницы Кимовска Тульской области из-за нападения собак на улице Драгушиной. На её теле нашли многочисленные следы от укусов животных, сообщили в СК России.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Тульской области Усову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и специализированная служба проводят отлов животных в городе. По предварительным сведениям, стая напавших на 59-летнюю женщину собак могла принадлежать местному жителю, который живёт неподалеку от места происшествия.