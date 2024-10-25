Россиянка истекла кровью и умерла после нападения своры собак соседа в Кимовске
Бастрыкин ждёт доклад по делу о гибели женщины после нападения собак в Кимовске
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели жительницы Кимовска Тульской области из-за нападения собак на улице Драгушиной. На её теле нашли многочисленные следы от укусов животных, сообщили в СК России.
«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Тульской области Усову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и специализированная служба проводят отлов животных в городе. По предварительным сведениям, стая напавших на 59-летнюю женщину собак могла принадлежать местному жителю, который живёт неподалеку от места происшествия.
Ранее Life.ru рассказал, как собаки чуть не разорвали на части местную жительницу из Адлера. Бродячие псы пытались отгрызть девушке руку. На помощь ей пришёл сосед с веником. Он отогнал свирепых животных. Теперь жительницу ждут уколы от бешенства.
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