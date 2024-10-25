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25 октября, 08:24

Россиянка истекла кровью и умерла после нападения своры собак соседа в Кимовске

Бастрыкин ждёт доклад по делу о гибели женщины после нападения собак в Кимовске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели жительницы Кимовска Тульской области из-за нападения собак на улице Драгушиной. На её теле нашли многочисленные следы от укусов животных, сообщили в СК России.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Тульской области Усову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и специализированная служба проводят отлов животных в городе. По предварительным сведениям, стая напавших на 59-летнюю женщину собак могла принадлежать местному жителю, который живёт неподалеку от места происшествия.

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Ранее Life.ru рассказал, как собаки чуть не разорвали на части местную жительницу из Адлера. Бродячие псы пытались отгрызть девушке руку. На помощь ей пришёл сосед с веником. Он отогнал свирепых животных. Теперь жительницу ждут уколы от бешенства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr.Sutun photographer

Наталья Афонина
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