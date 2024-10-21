Свирепая стая собак едва не разодрала девушку на клочки в Сочи

В Адлерском районе Сочи в Краснодарском крае девушке чуть не отгрызла руку бродячая собака. Спас её от псов сосед, который в этот момент заезжал во двор.

Стая собак напала на женщину. Видео © Telegram / sirius_okrug

Сегодня ночью дама в синем платье стала жертвой нападения собак улице Тополинной. Первый пёс вонзил ей зубы в руку, повалил её на землю и принялся терзать. Спустя пару мгновений появились ещё несколько животных.

Девушка истошно вопила, пока собака пыталась оторвать от неё конечность. На её крики пришли люди, а из соседской машины, въезжавшей в тот момент во двор, выбежал водитель, который был ещё свирепее, чем псы. Он напугал животных и, воспользовавшись паузой в схватке, вооружился веником. С таким противником собаки тягаться уже не посмели, поэтому стая отступила. Пострадавшей вызвали скорую, теперь ей предстоит вытерпеть несколько уколов от бешенства, а Сочинское МВД начало проверку.