Из-за укуса пантеры иркутский мальчик может лишиться отца

Мать трёхлетнего мальчика, которого покусала пантера в цирке в Иркутской области, намерена лишить его отца родительских прав. Она заявила SHOT, что экс-супруг якобы забрал ребёнка без спроса и отвёл в цирк, где его чуть не съел дикий зверь.

Как рассказала Светлана, её сын находится под наблюдением врачей в больнице. По словам медиков, первые 3-4 дня после подобных травм самые тяжёлые. Сейчас у ребёнка отёкшие глазки, спит он с трудом на одном боку. Ему дают антибиотики, регулярно делают перевязки.

Мальчик, пострадавший от нападения пантеры. Фото © SHOT

По словам женщины, бывший муж по решению суда может общаться с их сыном только в определённое время и в её присутствии. Однако мужчина, как утверждает Светлана, на протяжении трёх лет нарушал условия и регулярно забирал ребёнка, не предупреждая. Она обращалась в органы опеки, к судебным приставам, но там якобы призывали решать подобные вопросы самостоятельно.

Также Светлана рассказала, что сотрудники цирка перед ней так и не извинились.