Из-за укуса пантеры иркутский мальчик может лишиться отца
Мать малыша, которого покусала пантера, хочет лишить родительских прав его отца
Мать трёхлетнего мальчика, которого покусала пантера в цирке в Иркутской области, намерена лишить его отца родительских прав. Она заявила SHOT, что экс-супруг якобы забрал ребёнка без спроса и отвёл в цирк, где его чуть не съел дикий зверь.
Как рассказала Светлана, её сын находится под наблюдением врачей в больнице. По словам медиков, первые 3-4 дня после подобных травм самые тяжёлые. Сейчас у ребёнка отёкшие глазки, спит он с трудом на одном боку. Ему дают антибиотики, регулярно делают перевязки.
Мальчик, пострадавший от нападения пантеры. Фото © SHOT
По словам женщины, бывший муж по решению суда может общаться с их сыном только в определённое время и в её присутствии. Однако мужчина, как утверждает Светлана, на протяжении трёх лет нарушал условия и регулярно забирал ребёнка, не предупреждая. Она обращалась в органы опеки, к судебным приставам, но там якобы призывали решать подобные вопросы самостоятельно.
Также Светлана рассказала, что сотрудники цирка перед ней так и не извинились.
Напомним, инцидент произошёл 28 октября в цирке «Дикий драйв», гастролирующем в Ангарске. Отец привёл трёхлетнего сына, чтобы сделать фотографии с дикими животными, предварительно договорившись с администрацией. Именно во время фотосессии на малыша напала пантера. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Однако в цирке утверждают, что в день происшествия представления вообще не было, а пантеры в их программе якобы отсутствуют.
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