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29 октября, 04:48

Уголовное дело возбуждено по факту нападения пантеры на ребёнка в Приангарье

В цирке «Дикий драйв», гастролирующем в Ангарске, пантера напала на ребёнка. Обложка © Следком 38

В цирке «Дикий драйв», гастролирующем в Ангарске, пантера напала на ребёнка. Обложка © Следком 38

По факту нападения цирковой пантеры в городе Ангарске Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«По результатам процессуальной проверки следственным отделом по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказали в СК.

Инцидент произошёл вечером, 28 октября, в цирке «Дикий драйв», гастролирующем в Ангарске. Отец привёл сына, чтобы сделать фотографии с дикими животными, предварительно договорившись с администрацией. В тот день представления не проводились. Именно во время фотосессии животное напало на малыша. Он госпитализирован.

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Оксана Попова
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