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29 октября, 02:45

В Приангарье цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика

SHOT: Цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика в Иркутской области

В Иркутской области цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика, он был госпитализирован с рваными ранами головы. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл вечером, 28 октября, в цирке «Дикий драйв», гастролирующем в Ангарске. Отец привёл сына, чтобы сделать фотографии с дикими животными, предварительно договорившись с администрацией. В тот день представления не проводились.

Когда мальчик находился на руках у отца и позировал рядом с пантерой, животное внезапно набросилось на него, причинив серьёзные травмы.

На данный момент ребёнок находится в больнице, однако жизни мальчика ничего не угрожает, сообщили в региональном следственном комитете. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

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Недавно на Камчатке мужчина чудом выжил после нападения медведя. Он встретил дикое животное во время пробежки на лыжах. Зверь вцепился россиянину в руку, однако ему всё же удалось отбиться, выстрелив в хищника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MrAli00

Анатолий Цейко
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