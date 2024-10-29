В Приангарье цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика

В Иркутской области цирковая пантера напала на трёхлетнего мальчика, он был госпитализирован с рваными ранами головы. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл вечером, 28 октября, в цирке «Дикий драйв», гастролирующем в Ангарске. Отец привёл сына, чтобы сделать фотографии с дикими животными, предварительно договорившись с администрацией. В тот день представления не проводились.

Когда мальчик находился на руках у отца и позировал рядом с пантерой, животное внезапно набросилось на него, причинив серьёзные травмы.

На данный момент ребёнок находится в больнице, однако жизни мальчика ничего не угрожает, сообщили в региональном следственном комитете. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.