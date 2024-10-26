На Камчатке мужчина чудом выжил после нападения медведя на прогулке
Мужчина, приехавший отдохнуть на лыжную базу «Весёлая горка» в Камчатском крае, чудом выжил после нападения медведя. Об этом сообщается в телеграм-канале «Камчатка №1».
По имеющимся данным, мужчина встретил дикое животное во время пробежки на лыжах. Медведь вцепился россиянину в руку, однако ему всё же удалось отбиться, выстрелив в хищника.
«У мужчины были патроны. Первый патрон дал осечку, вторым патроном он выстрелил медведю в район морды и хищник отбежал, а мужчина прибежал на базу и только там увидел, что подрана рука», — рассказали ИА «Кам 24» очевидцы.
Нападавший медведь оказался довольно крупным. На данный момент его разыскивают сотрудники минлесхоза, а также восемь волонтёров-охотников из Мильковского сообщества охотников и рыболовов, а ещё полицейские.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в Лучегорске Приморского края. Там дикий медведь пробрался на дачный участок и до смерти загрыз отца, сына и собаку. Однако на этом история не закончилась, так как после расправы над семейством косолапый напал на приют, где растерзал более 30 собак.
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