На Камчатке мужчина чудом выжил после нападения медведя на прогулке

Мужчина, приехавший отдохнуть на лыжную базу «Весёлая горка» в Камчатском крае, чудом выжил после нападения медведя. Об этом сообщается в телеграм-канале «Камчатка №1».

По имеющимся данным, мужчина встретил дикое животное во время пробежки на лыжах. Медведь вцепился россиянину в руку, однако ему всё же удалось отбиться, выстрелив в хищника.

«У мужчины были патроны. Первый патрон дал осечку, вторым патроном он выстрелил медведю в район морды и хищник отбежал, а мужчина прибежал на базу и только там увидел, что подрана рука», — рассказали ИА «Кам 24» очевидцы.