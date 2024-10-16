Голова как трофей: Убитого под Пензой истощённого медвежонка расчленили

В Пензенской области расчленили истощённого медвежонка, которого ранее убили пятью выстрелами. Местные жители уверены, что застреливший зверя лесничий мог забрать себе некоторые части косолапого на «трофеи», пишет SHOT.

В село в Пензенской области забрёл истощённый медвежонок. Видео © VK / Минлесхоз Пензенской области

По данным телеграм-канала, накануне для проведения экспертизы в село Устье приехал полицейский, которому передали мешок с телом медвежонка. Однако внутри не оказалось головы. В МВД заявили, что закапывали животное вместе с головой, и не знают, куда она могла исчезнуть.

Местные жители в беседе с SHOT заявили, что с субботы, когда был убит медведь, его тело лежало возле лесхоза. Согласно их версии, застреливший зверя местный лесничий мог специально расчленить его. Прокуратура Пензенской области проводит проверку, по итогам которой могут возбудить дела по статьям о жестоком обращении с животными и превышении должностных полномочий.