В крымском «Тайгане» назвали причину гибели самой опытной сотрудницы, которую растерзали львы

Причиной гибели сотрудницы парка львов «Тайган» Леокадии Переваловой стал человеческий фактор. Об этом заявил директор парка Олег Зубков. По его словам, женщина хорошо знала хищников и была самой опытной работницей.

Директор «Тайгана» Олег Зубков заявил, что погибшая сотрудница не закрыла засов вольера со львами. Видео © Telegram / Сафари Парк Тайган

«Сотрудники, которые обнаружили тело, к сожалению, не могли оказать уже никакой помощи, поскольку львы просто растерзали», — пояснил Зубков.

Директор парка отметил, что при уборке не был закрыт засов из наружного во внутренний вольер. Зубков пояснил, что животные не могли самостоятельно открыть его, посторонних людей не было на территории. Мужчина считает, что свою роль сыграла забывчивость.

Зубков добавил, что Перевалова проработала в зоопарке 18 лет. Она начинала свой путь простым рабочим, а потом выросла до управляющего парком львов. Директор отметил, что Перевалова была самым опытным сотрудником, который знал биографии всех львов, тигров и других животных. Кроме того, она обучала других людей и инструктировала как обращаться с хищниками.