«Кисюлька!»: Прикормленная рысь напала на ребёнка в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края в дом проникла рысь, которая прогуливалась по участкам. В итоге животное напало на ребёнка, сообщают местные паблики. Всё произошло в посёлке Кипарисово в СНТ «Эра».

Собственники домов в СНТ «Эра» часто подкармливали рысь. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus

По словам дачников, животное видели на территории не в первый раз. Всё это время добрые огородники кормили киску. В этот раз хищник напал на восьмилетнего ребёнка и сразу был отловлен специальными службами. Малыш в результате нападения рыси серьёзно не пострадал.