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14 октября, 10:06

«Кисюлька!»: Прикормленная рысь напала на ребёнка в Приморье

Рысь напала на восьмилетнего мальчика на территории СНТ «Эра» в Приморье

Рысь гуляла по СНТ в Приморском крае и напала на ребёнка. Обложка © Telegram / Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье

Рысь гуляла по СНТ в Приморском крае и напала на ребёнка. Обложка © Telegram / Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье

В Надеждинском районе Приморского края в дом проникла рысь, которая прогуливалась по участкам. В итоге животное напало на ребёнка, сообщают местные паблики. Всё произошло в посёлке Кипарисово в СНТ «Эра».

Собственники домов в СНТ «Эра» часто подкармливали рысь. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus

По словам дачников, животное видели на территории не в первый раз. Всё это время добрые огородники кормили киску. В этот раз хищник напал на восьмилетнего ребёнка и сразу был отловлен специальными службами. Малыш в результате нападения рыси серьёзно не пострадал.

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Ранее Life.ru рассказал о наглой лисе из Екатеринбурга, которая не пускала людей домой. Хищница пряталась около многоэтажки во время того, как шёл снег. Из-за этого жильцы не могли пройти в подъезд. Самый смелый «поговорил» с животным, объяснил ситуацию и попросил уйти лису домой. Она неожиданно прислушалась и удалилась.

Наталья Афонина
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