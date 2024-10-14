«Кисюлька!»: Прикормленная рысь напала на ребёнка в Приморье
Рысь напала на восьмилетнего мальчика на территории СНТ «Эра» в Приморье
Рысь гуляла по СНТ в Приморском крае и напала на ребёнка. Обложка © Telegram / Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье
В Надеждинском районе Приморского края в дом проникла рысь, которая прогуливалась по участкам. В итоге животное напало на ребёнка, сообщают местные паблики. Всё произошло в посёлке Кипарисово в СНТ «Эра».
Собственники домов в СНТ «Эра» часто подкармливали рысь. Видео © Telegram / dpskontrol_125rus
По словам дачников, животное видели на территории не в первый раз. Всё это время добрые огородники кормили киску. В этот раз хищник напал на восьмилетнего ребёнка и сразу был отловлен специальными службами. Малыш в результате нападения рыси серьёзно не пострадал.
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