Лев растерзал смотрителя в нигерийском зоопарке
Лев в зоопарке Обасанджо в Нигерии убил смотрителя, не закрывшего вольер
В нигерийском городе Абеокута, штат Огун, произошла трагедия: лев растерзал смотрителя зоопарка, который принадлежит бывшему президенту Нигерии Олусегуну Обасанджо. Об этом сообщает BBC News.
Инцидент случился вечером, 28 сентября, когда зоопарк уже был закрыт для посетителей. 35-летний смотритель пригласил своих друзей посмотреть на процесс кормления диких животных. При этом он не закрыл вольер со львом, которому принёс еду, так как хорошо знал его и считал неопасным.
В итоге лев выскочил из вольера и вцепился в шею мужчины. Травмы оказались смертельными. Сотрудники зоопарка пристрелили животное, чтобы помешать ему изуродовать тело.
Ранее в Приморском крае медведь проник на дачный участок и до смерти растерзал мужчину, его сына и собаку. Затем хищник напал на приют, где загрыз более 30 собак, которые не могли спастись из-за привязанных цепей. Удалось выжить только тем животным, которые находились в клетках во время жестокого нападения. Позднее выяснилось, что одним из погибших после нападения медведя оказался майор полиции. Людоеда на данный момент ликвидировали охотники. Им оказался крупный самец бурого медведя.
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