Лев растерзал смотрителя в нигерийском зоопарке

Инцидент случился вечером, 28 сентября, когда зоопарк уже был закрыт для посетителей. 35-летний смотритель пригласил своих друзей посмотреть на процесс кормления диких животных. При этом он не закрыл вольер со львом, которому принёс еду, так как хорошо знал его и считал неопасным.