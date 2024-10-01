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1 октября, 04:23

Лев растерзал смотрителя в нигерийском зоопарке

Лев в зоопарке Обасанджо в Нигерии убил смотрителя, не закрывшего вольер

В нигерийском городе Абеокута, штат Огун, произошла трагедия: лев растерзал смотрителя зоопарка, который принадлежит бывшему президенту Нигерии Олусегуну Обасанджо. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент случился вечером, 28 сентября, когда зоопарк уже был закрыт для посетителей. 35-летний смотритель пригласил своих друзей посмотреть на процесс кормления диких животных. При этом он не закрыл вольер со львом, которому принёс еду, так как хорошо знал его и считал неопасным.

В итоге лев выскочил из вольера и вцепился в шею мужчины. Травмы оказались смертельными. Сотрудники зоопарка пристрелили животное, чтобы помешать ему изуродовать тело.

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Ранее в Приморском крае медведь проник на дачный участок и до смерти растерзал мужчину, его сына и собаку. Затем хищник напал на приют, где загрыз более 30 собак, которые не могли спастись из-за привязанных цепей. Удалось выжить только тем животным, которые находились в клетках во время жестокого нападения. Позднее выяснилось, что одним из погибших после нападения медведя оказался майор полиции. Людоеда на данный момент ликвидировали охотники. Им оказался крупный самец бурого медведя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / e2dan

Анатолий Цейко
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