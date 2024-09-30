Стала известна личность жертвы медведя-людоеда, обитавшего в Приморье

Стала известна личность погибшего в результате нападения медведя в садовом товариществе «Благовещенка», расположенном в Лучегорске. Им оказался 58-летний майор полиции Сергей Кнышев, долгие годы служивший в правоохранительных органах, пишет kp.ru.

По данным источников, погибший работал начальником экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по Партизанску и проводил баллистические экспертизы. Недавно он получил почётную грамоту от Думы Партизанского городского округа. Скорее всего, майор находился в Пожарском муниципальном округе, чтобы навестить отца и старых друзей, так как учился в Лучегорске.