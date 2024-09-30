Стала известна личность жертвы медведя-людоеда, обитавшего в Приморье
Kp.ru: Одним из погибших после нападения медведя в Приморье оказался майор полиции
Стала известна личность погибшего в результате нападения медведя в садовом товариществе «Благовещенка», расположенном в Лучегорске. Им оказался 58-летний майор полиции Сергей Кнышев, долгие годы служивший в правоохранительных органах, пишет kp.ru.
По данным источников, погибший работал начальником экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по Партизанску и проводил баллистические экспертизы. Недавно он получил почётную грамоту от Думы Партизанского городского округа. Скорее всего, майор находился в Пожарском муниципальном округе, чтобы навестить отца и старых друзей, так как учился в Лучегорске.
Местные власти отреагировали на происшествие, организовав рейды с полицейскими и сотрудниками Росгвардии для поиска медведя. В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Напомним, трагедия разыгралась 23 сентября в Лучегорске Приморского края. Сначала хищник пробрался на дачный участок и до смерти загрыз отца, сына и собаку. После этого медведь напал на приют, где растерзал более 30 собак. Животные не смогли убежать, поскольку были привязаны. Спались только те, кто в момент жестокой бойни сидел в клетках. В основном это щенки, сейчас они прибывают в глубоком шоке: они в полном оцепенении и ни на что не реагируют. Людоеда на данный момент ликвидировали охотники. Им оказался крупный самец бурого медведя.
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