Названа причина, заставившая приморского медведя-людоеда убить двух мужчин и 35 собак
Ветеринар Шеляков: Убивший двух мужчин и собак медведь в Приморье мог мстить
Медведь, убивший двух человек и более 30 собак в Приморском крае, мог сделать это из мести. Таким мнением поделился с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Специалист отметил, что медведи — очень интеллектуальные и злопамятные животные. По всей видимости, хищника, устроившего грызню в Приморье, обидели люди, поэтому он жаждал крови. Также не исключено, что косолапый был серьёзно болен.
«У медведей, как и у людей, также бывают проблемы с психикой. Возможно, человек когда-то этого медведя обидел, и он свел счёты. Могли быть психические отклонения на фоне перенесённых инфекций, проблем с сосудами, как у людей. Могут быть психические травмы — месть, злопамятность, жажда крови», — пояснил Шеляков.
По словам ветеринара, умственные способности медведей могут удивить. Например, если на них охотятся с вертолёта, то они нередко встают на задние лапы и прижимаются к дереву, чтобы их сложнее было заметить. Очевидно, эти животные понимают, что их видно с высоты. Кроме того, они всеядны: в их рационе не только ягоды и рыба, но и животная пища, а также остатки продуктов с помоек. Однако человек в пищевую цепочку хищников обычно не входит.
Напомним, трагедия разыгралась 23 сентября в Лучегорске Приморского края. Сначала хищник пробрался на дачный участок и до смерти загрыз отца, сына и собаку. После этого медведь напал на приют, где растерзал более 30 собак. Животные не смогли убежать, поскольку были привязаны. Спались только те, кто в момент жестокой бойни сидел в клетках. В основном это щенки, сейчас они прибывают в глубоком шоке: они в полном оцепенении и ни на что не реагируют. Людоеда на данный момент ликвидировали охотники. Им оказался крупный самец бурого медведя.