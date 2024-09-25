Названа причина, заставившая приморского медведя-людоеда убить двух мужчин и 35 собак

«У медведей, как и у людей, также бывают проблемы с психикой. Возможно, человек когда-то этого медведя обидел, и он свел счёты. Могли быть психические отклонения на фоне перенесённых инфекций, проблем с сосудами, как у людей. Могут быть психические травмы — месть, злопамятность, жажда крови», — пояснил Шеляков.

По словам ветеринара, умственные способности медведей могут удивить. Например, если на них охотятся с вертолёта, то они нередко встают на задние лапы и прижимаются к дереву, чтобы их сложнее было заметить. Очевидно, эти животные понимают, что их видно с высоты. Кроме того, они всеядны: в их рационе не только ягоды и рыба, но и животная пища, а также остатки продуктов с помоек. Однако человек в пищевую цепочку хищников обычно не входит.