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24 сентября, 14:22

«У многих паника»: СМИ узнали, как в Лучегорске отреагировали на медведя-людоеда

Жительница Лучегорска заявила о панике среди местных из-за медведя-людоеда

Появление в районе приморского Лучегорска медведя-людоеда, на счету которого не одна жизнь, вызвало панику среди местных жителей. Об этом 360.ru заявила местная жительница Елена. По её словам, опасного хищника, которого всё же смогли ликвидировать, пытались найти компетентные органы: охотнадзор работал на берегу озера, а полиция совершала рейды на машинах, пытаясь не пустить животное в населённый пункт.

«Люди [были] напуганы, у многих паника», — добавила Елена.

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Напомним, медведь пробрался на дачный участок в Приморском крае и до смерти загрыз отца, сына и собаку. После этого хищник напал на приют, где растерзал ещё более 30 собак. Местные жители пребывали в шоке и панике. Благо, хищника уже ликвидировали. Он оказался худым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Perpis

Борис Эльфанд
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