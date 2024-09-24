«У многих паника»: СМИ узнали, как в Лучегорске отреагировали на медведя-людоеда

Появление в районе приморского Лучегорска медведя-людоеда, на счету которого не одна жизнь, вызвало панику среди местных жителей. Об этом 360.ru заявила местная жительница Елена. По её словам, опасного хищника, которого всё же смогли ликвидировать, пытались найти компетентные органы: охотнадзор работал на берегу озера, а полиция совершала рейды на машинах, пытаясь не пустить животное в населённый пункт.