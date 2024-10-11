В Екатеринбурге мужчине пришлось договариваться с лисой, чтобы попасть домой
В Екатеринбурге мужчине пришлось договариваться с лисой, чтобы попасть домой. Хищница пряталась около многоэтажки во время того, как шёл снег. Животное загораживало путь жильцам и не пускала их в подъезд, пишет Ural Mash.
В Екатеринбурге мужчине пришлось договариваться с лисой, чтобы попасть домой. Видео © Telegram / Ural Mash
«Давай, я домой — ты тоже домой», — сказал екатеринбуржец.
Долго уговаривать лисицу не пришлось. Она неспешно покинула территорию около подъезда и скрылась из виду.
А вот жителям Башкирии не очень повезло встретить лису. Life.ru рассказывал, что чересчур наглое животное покусало двух пенсионерок. Только спасатели смогли помочь бабушкам — они забрали лисицу и отвезли к ветеринарам.
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