В Екатеринбурге мужчине пришлось договариваться с лисой, чтобы попасть домой. Хищница пряталась около многоэтажки во время того, как шёл снег. Животное загораживало путь жильцам и не пускала их в подъезд, пишет Ural Mash.

В Екатеринбурге мужчине пришлось договариваться с лисой, чтобы попасть домой. Видео © Telegram / Ural Mash

«Давай, я домой — ты тоже домой», — сказал екатеринбуржец.

Долго уговаривать лисицу не пришлось. Она неспешно покинула территорию около подъезда и скрылась из виду.