Медвежонка-сироту, потерявшего мать на Камчатке, заметили в 100 км от неё

Медвежат-сирот разыскивают по всей Камчатке. Малышам нашли дом и осталось дело за малым — отловить этих ребят, сообщает Amur Mash. Одного из братьев очевидцы засняли 9 октября на 121-м километре дороги от трагедии с медведицей.

Очевидцы нашли медвежонка-сироту на Камчатке. Видео © Telegram / Amur Mash

Новость об оставшихся без матери малышах облетела местные СМИ. Добродушные люди начали искать животным дом, потому что самостоятельно пережить зиму они не смогут. Приютить ребят согласились волонтёры, не дождавшись ответа от чиновников Минприроды.

Принять малышей решил реабилитационный центр «Альфа» в Екатеринбурге. Документы для отлова медвежат получили лишь 9 октября. К этому моменту медвежонок и его брат уже давно ушли от места аварии. Животных ищут с дронами и тепловизорами. Волонтёры ждут от жителей любой информаци.